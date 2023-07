Sommer, l’Inter lo vedrà in Giappone? La decisione di Tuchel!

Sommer continua ad essere il principale indiziato per sostituire André Onana all’Inter. Il Bayern Monaco ad oggi non ha aperto ad una cessione definitiva

LA DECISIONE − Nessuna sorpresa, Yann Sommer partirà per la tournée giapponese del Bayern Monaco, che partirà lunedì 24. A riferirlo Sky Sport Deutschland. Tuchel non ha ancora a disposizione Manuel Neuer e dunque il portiere svizzero sarà convocato. L’Inter continua a monitorare la situazione. Peraltro, anche i nerazzurri saranno in Giappone nei prossimi giorni per la loro tournée precampionato. Partenza in programma domani 23 giugno. Da capire se a Tokyo le due parti potranno trovare la soluzione per il trasferimento del portiere a Milano.