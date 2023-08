Onana, Old Trafford indigesto. Subito un gol clamoroso dal Lens

André Onana non sta continuando nel migliore dei modi la sua esperienza appena iniziata con il Manchester United. Subito un gol clamoroso nell’amichevole odierna.

MALE – L’esordio a Old Trafford per André Onana non sta andando nel migliore dei modi. Si tratta pur sempre di un’amichevole, ma il gol subito da Florian Sotoca ha dell’incredibile. Il Manchester United sta giocando la sua prima amichevole in casa in Inghilterra contro il Lens a una settimana dall’inizio del campionato. L’ex portiere nerazzurro al minuto 23 si è fatto beffare fuori dai pali dall’attaccante francese, che ne ha approfittato tirando da centrocampo e segnando la rete del vantaggio. Non un ottimo modo per presentarsi ai tifosi Red Devils.