Sommer il presente, Stankovic il futuro. L’Inter progetta fra i pali – SI

Con Sommer in arrivo il reparto portieri dell’Inter acquista una garanzia per il presente. Nel futuro, invece, c’è il nerazzurro Stankovic. La spiegazione di Sportitalia.

PORTIERI – È questa l’estate della rivoluzione in porta per l’Inter. Dopo l’addio di André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz, la dirigenza nerazzurra si è ritrovata a dover scovare sul mercato più di un profilo per coprire il ruolo tra i pali. Raffaele Di Gennaro è stato il primo acquisto, nell’ambito dei portieri, andando ad occupare il posto del terzo. Nel frattempo, però, l’Inter ha iniziato un lungo corteggiamento per Yann Sommer, che solo lunedì però arriverà a Milano. Sarà lo svizzero il primo portiere interista la prossima stagione, ma non è certo che possa esserlo anche per molte altre. Come riferisce Sportitalia, infatti, i nerazzurri hanno deciso di affidarsi a Sommer per il presente, ma il piano futuro porta il nome di Filip Stankovic. Al giovane estremo difensore, che nelle ultime settimane ha degnamento tamponato l’emergenza nerazzurra fra i pali, non verrà affidato il ruolo di secondo, come si era pensato. Per lui l’Inter ha un progetto bene preciso: un altro prestito, per permettergli di fare ancora esperienza, e solo successivamente un ritorno a Milano, dove sarà il portiere del domani dell’Inter. Per la dirigenza nerazzurra, a questo punto, resta da individuare il vice Sommer.

Fonte: Sportitalia