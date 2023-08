Trubin all’Inter dopo Sommer? Intreccio all’estero anche con Bento

Con Sommer destinato a essere a breve il nuovo portiere dell’Inter c’è da capire cosa succederà con Trubin, che più volte aveva manifestato il gradimento. Spunta un intreccio di mercato, che riguarda anche l’ultimo nome per la porta Bento.

CORSA A TRE – Yann Sommer all’Inter, e Anatoliy Trubin? In linea teorica il portiere ucraino può arrivare fra un anno, a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con lo Shakhtar Donetsk il 30 giugno 2024. Il fatto però di dover aspettare fa sì che altri club possano inserirsi e superare l’Inter all’ultima curva. Chi ci sta provando è il Benfica, che da tempo segue Trubin e lo vorrebbe portare a Lisbona. Stando ad A Bola c’è la volontà di andare a fondo, ma non superando dieci milioni come offerta. Lo Shakhtar Donetsk, invece, chiede una cifra attorno ai quindici milioni per lasciarlo partire adesso. Trubin è salito nelle preferenze del Benfica dopo il no dell’Athletico Paranaense per Bento, pure lui obiettivo Inter.