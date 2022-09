Oddo: «Derby aperto a tutti i risultati! Ecco dove l’Inter ha qualcosa in più»

Massimo Oddo, ex Milan e Lazio, ha parlato del Derby Milan in programma oggi alle 18. Derby equilibrato con i nerazzurri leggermente più avvantaggiati in un fattore. Le sue parole a Radio Radio.

EQUILIBRIO − Oddo commenta Milan-Inter: «Sarà un derby di inizio campionato quindi le squadre tatticamente e fisicamente non possono stare al 100%. Sarà un match aperto a tutti i risultati. Parliamo di due squadre forti che cercheranno di fare il meglio possibile. Io ritengo che le due squadre siano più o meno allo stesso livello. Se vogliamo cercare qualche differenza sostanziale credo che l’Inter abbiamo qualcosa in più riguardo la lunghezza della rosa. I titolari sono più o meno al medesimo livello. Una squadra che vince lo fa per tanti motivi, soprattutto se il collettivo è coeso insieme anche all’ambiente circostante».