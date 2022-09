Prima Pagina IN Edicola: Milan e Uefa rischi Inter! Derby elettrico a Milano

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Senza respiro. Via al tour de force tra campionato e coppe fino alla pausa per il Mondiale: la Fiorentina vuole fermare la Juventus (15), Derby elettrico (18), Ciro e Osimhen si scaldano (21). Pioli carica Leao, Lautaro Martinez all’assalto. Inter, Milan, Juventus e Roma insieme col PSG nel mirino dell’Uefa. Fair play, multe alle big. TUTTOSPORT Milan e Uefa rischi Inter. Fair play finanziario: oltre alle milanesi sanzionate anche Juventus e Roma. Per i nerazzurri e i giallorossi restrizioni nelle rose europee.