De Grandis: «Inter, Gosens ultima scelta! Pioli vuole difendere lo scudetto»

L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi oggi, sabato 3 settembre, alle ore 18.00 a San Siro nel primo attesissimo Derby della Madonnina. De Grandis fa il punto sulle partite della quinta giornata e sulle possibile scelte di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

VESTITO MIGLIORE – L’Inter e il Milan si sfidano già alla quinta giornata che avrà inoltre in programma Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli: «Questa è una giornata importante perché le cosiddette grandi si sfidano e possono dirci qualcosa, in più questa è la giornata delle formazioni migliori. Quella del Milan è quella che ha vinto lo scudetto con De Ketelaere che è il cambio di quest’anno. Pioli vuole difendere lo scudetto contro l’Inter che a sua volta schiera i titolari. Tutte le squadre mettono il vestito migliore».

DIFFIDENZA – L’Inter spesso nei derby ha giocato meglio, sottolinea De Grandis, perdendone uno grazie alla doppietta di Olivier Giroud: «I derby finora ci hanno detto che spesso l’Inter ha giocato meglio e ne ha perso uno quando Giroud ha fatto doppietta. Per questo credo all’ipotesi che se Bastoni sta bene giocherà lui che è più fisico di Dimarco il quale, pur essendo bravo, qualcosa in area di rigore concede. C’è da capire se non essendo stato ceduto Gosens prima o poi proveranno a testare se è lo stesso giocatore dell’Atalanta o se come nelle ultime giornate sarà il quarto laterale. Gosens è praticamente l’ultima scelta, vediamo se Inzaghi continuerà ad essere diffidente nei suoi confronti».

FLUIDITÀ – De Grandis parla del gioco dell’Inter che fatica a venir fuori: «Io dico sempre che l’Inter mi piace come squadra però dimostra di non essere ancora a posto. Anche con la Cremonese vai a vedere 3-1, ma fino a quando non si fa gol da sola l’Inter fa fatica dal punto di vista del gioco. Non assomiglia alla squadra che ha dominato tre quarti dello scorso campionato. Nonostante questo, dal punto di vista individuale, l’Inter mi piace e nei derby ha sempre giocato meglio. Mi aspetto un derby basato sui duelli individuali perché la fluidità di gioco al momento non c’è».