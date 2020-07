Obinna: “Orgoglioso di aver indossato la maglia dell’Inter! Contro il Napoli…”

Victor Obinna, ex attaccante dell’Inter, intervistato da “Calcio Napoli 24” ha parlato del suo passato in nerazzurro e ha commentato il prossimo colpo di mercato del Napoli, Osimhen.

ALL’INTER – Victor Obinna si dice orgoglioso di aver vestito la maglia nerazzurra: «Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del Chievo Verona e dell’Inter. Grazie all’Inter sono arrivato in Italia. Adesso sono fermo da due anni, ora sono cittadino italiano e aspetto offerte per poter tornare in campo».

NAPOLI E NUOVO ACQUISTO – Obinna parla di Osimhen, obiettivo concreto del Napoli, e delle sfide passate contro gli azzurri: «Osimhen ricorda molto me, è veloce e gioca bene con i due piedi. E’ completo come attaccante. Alla sua età, ero come lui oggi. Abbiamo le stesse caratteristiche. Vede bene la porta, fa anche tanti gol. Contro il Napoli? È sempre stata una partita top. Giocare contro la tifoseria del Napoli è incredibile. Sono stato vicino al Napoli, ma ci fu un problema tra i procuratori, non fu una questione di diritti d’immagine. C’era la mia massima disponibilità».