Nosotti avvisa: «Il Torino ha trovato una soluzione. Inter, due con Brozovic»

L’Inter alle 18 affronterà il Torino, un avversario abbastanza ostico che peraltro arriva un punto sopra in classifica. Nosotti, ospite di Sky Sport 24, segnala le insidie e consiglia chi mettere ai lati di Brozovic.

AVVERSARIO PESANTE – L’Inter torna in campo alle ore 18 dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Per Marco Nosotti l’anticipo di questo pomeriggio nasconde altre insidie per Simone Inzaghi: «Il Torino finalmente ha trovato una soluzione nella metà campo avversaria che non aveva l’anno scorso. Nella nuova vita di Antonio Sanabria, nell’interpretazione dei due dietro con Nikola Vlasic soprattutto. Il Torino va sui riferimenti, ti viene a giocare addosso e sporca la palla. Marcelo Brozovic dovrà avere alternative per giocare il pallone, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu secondo me sono i migliori. Ma il Torino non farà giocare bene e risponderà al recupero palla».