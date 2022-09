Lecce-Inter Primavera 2-0: altro KO per Chivu, il terzo su cinque! Kamate palo

Lecce-Inter Primavera termina 2-0. La 5ª giornata del Campionato Primavera 1 al Centro Sportivo “Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) si conclude con un’altra sconfitta esterna. Il solito Kamate va vicino al gol. La squadra di Chivu resta bloccata a quota 2 punti in classifica. Di seguito il report del secondo tempo di Lecce-Inter Primavera

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Inter-Lecce Primavera (vedi report), la ripresa si apre senza modifiche. E al 59′ la partita si può sbloccare grazie al rigore – piuttosto generoso – assegnato per fallo di Calligaris, in uscita, su Salomaa. Al 60′ cambia il risultato: Berisha spiazza lo stesso Calligaris dal dischetto. Lo svantaggio convince Chivu a effettuare le prime modifiche alla formazione ma al 67′ Burnete va vicino al raddoppio. Al 70′ il palo nega il pareggio a Kamate, che con il sinistro si coordina benissimo. Questa l’occasione più ghiotta in casa nerazzurra. Al 78′ il Lecce chiude la partita: il neo entrato Corfitzen scatta sulla destra e il suo mancino è chirurgico per superare Calligaris. Inutili e improduttivi i cambi di Chivu nel finale, a partita ormai compromessa. Lecce-Inter Primavera termina 2-0 dopo sei minuti di recupero: terza sconfitta per l’Inter di Chivu, ancora ferma a 2 punti in classifica.