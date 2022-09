De Grandis: «Inzaghi cambi qualcosa nell’Inter! Discuto certe scelte»

Inzaghi non sta certo vivendo un momento felice alla guida dell’Inter. De Grandis, ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, prova a capire in cosa il tecnico sta sbagliando.

ALLENATORE CONTESTATO – Stefano De Grandis dice la sua sul momento di Simone Inzaghi: «Senza dubbio il più complicato da quando è arrivato all’Inter. Sicuro, perché per la prima volta la sua posizione è in bilico. Vero che è vox populi, però dà fastidio. Ha provato in Champions League a fare una piccola sterzata, con dentro André Onana e Robin Gosens più una pausa secondo me forzata per Nicolò Barella».

COME RIPRENDERSI – De Grandis valuta le possibili soluzioni: «Sono convinto che l’Inter possa essere la più forte ma non sta funzionando bene. Inzaghi deve cambiare qualcosa: è bravissimo a preparare le partite, a scegliere un modulo e capire le debolezze degli avversari. Non tanto nello scegliere i cambi dalla panchina. L’anno scorso, prima che Ivan Perisic diventasse il più forte della rosa, era sempre il primo a uscire. Ci sono dei cambi fatti a orologio, a volte si può fare altro per necessità. Se Roberto Gagliardini non impatta con la Lazio discuto il fatto di non cambiarlo. Con qualche cambio quasi indolore può ruotare la squadra. E col Viktoria Plzen è partita da “o vivo o muoio”».