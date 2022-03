Nicola: «Inter più impegnativa del Milan. Impressionato per due motivi»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è intervenuto negli studi di 90esimo Minuto su Rai Due, dove ha messo a confronto Inter e Milan, tornando sui risultati ottenuti contro le due milanesi dalla sua squadra.

CONFRONTO – Queste le parole di Davide Nicola su Inter e Milan, nonché sui risultati ottenuti contro di loro dalla sua Salernitana: «Sono due squadre fortissime. I due risultati sono stati dettati anche dal fatto che il Milan lo abbiamo avuto in casa, venire a giocare da noi non è semplicissimo. Sono squadre forti, anche se l’Inter fuori casa per noi è stata molto più impegnativa. Ha un modo di giocare diverso e per chi gioca come giochiamo noi richiede una condizione che in questo momento non è ancora ottimale. Mi piacciono tutte e due, mi sorprendono per continuità e qualità di gioco».