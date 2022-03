Marocchi: «Inter? Se non vince poi non possiamo più parlare del Bologna!»

L’Inter stasera sfiderà il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino” con un solo risultato utile in ottica scudetto (vedi articolo). Secondo Marocchi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, la squadra di Inzaghi per poter ancora sfruttare il recupero con il Bologna deve azzeccare la direzione

SNODO – L’Inter sfida il Torino alle ore 20.45 dopo le vittorie di Milan e Napoli. Secondo Giancarlo Marocchi un’eventuale sconfitta sarebbe quasi fatale: «Torino e Inter hanno ambizioni diverse sì, ma il Toro ha tempo, l’Inter no. Non può non vincere la squadra di Inzaghi perché poi non staremmo qui a ripetere continuamente che c’è una gara da recuperare: se non vince il primo è il Milan e quindi poi dipenderebbe dai rossoneri. Questo è uno snodo, il Napoli ha azzeccato la direzione, ora vediamo cosa fanno i nerazzurri».