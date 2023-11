Nesta: «Milan in difficoltà! Inter e Juventus, base italiana importante»

Nesta in un suo intervento in diretta su Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A citando Inter, Juventus e Milan, sottolineando l’importanza di una base di giocatori italiani.

LOTTA SCUDETTO – Alessandro Nesta ha parlato così del Milan, facendo riferimento a Inter e Juventus: «Vedo un Milan in difficoltà dovuto anche agli infortuni, bisogna ricaricare le pile giocando la Champions League. Deve ritrovare la rosa più ampia. Davanti ci saranno Inter e Juventus e bisognerà battagliare in avanti. I bianconeri ce l’ha nel dna la competizione, se ha la possibilità poi ci crede e può raggiungerlo».

ZOCCOLO ITALIANO – Nesta parla della base di giocatori italiani presenti in Inter e Juventus: «Per me è molto importante avere uno zoccolo duro di italiani e tanti stranieri forti che ti fanno la differenza, come ai miei tempi».