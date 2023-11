Inter, Benfica ininfluente? Tre motivi indicano il contrario

Per l’Inter la trasferta contro il Benfica in Champions League si piazza esattamente tra i due difficili impegni contro Juventus e Napoli. Una gara ininfluente dal punto di vista dei punti e del risultato, ma con più di una motivazione per provare a vincere in ogni caso.

IN(IN)FLUENTE – Con la vittoria per 0-1 sul Salisburgo, l’Inter ha guadagnato con due giornate di anticipo l’accesso agli ottavi di finale della UEFA Champions League. A pari punti con la Real Sociedad – e con lo scontro diretto con gli spagnoli all’ultima giornata – per i nerazzurri vincere o perdere contro il Benfica non fa alcuna differenza anche per quanto riguarda la conquista del primo posto del girone. Una buonissima notizia, considerato che la trasferta di Lisbona si colloca esattamente tra le due trasferte contro Juventus e Napoli. Il che lascia più spazio di manovra a Simone Inzaghi per le sue scelte e gli dà la possibilità di provare diverse seconde linee che, fin qui, hanno racimolato meno minuti rispetto ai compagni.

TRE MOTIVI – Benfica-Inter, però, può rivelarsi più importante del previsto. Essenzialmente per tre motivi. Il primo è il classico mantra per il quale “Vincere aiuta a vincere”. Ogni vittoria porta ulteriore convinzione nei propri mezzi e questo è fondamentale visti gli impegni difficili che aspettano poi i nerazzurri in campionato. Il secondo è che una vittoria potrebbe – in concomitanza con una non-vittoria della Real Sociedad in casa contro il Salisburgo – permettere ai nerazzurri di arrivare alla gara di San Siro contro gli spagnoli forti della possibilità di arrivare primi anche con un pareggio. Il terzo è un motivo puramente economico: ogni vittoria in Champions League, infatti, porta nelle casse circa 2,7 mlioni euro extra. Il che, per le casse dell’Inter, sarebbe davvero oro colato. Insomma, una gara ininfluente sì. Ma fino a un certo punto.