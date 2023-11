Inter, diesel in Serie A: un dato sottolinea la crescita

Le prestazioni dell’Inter capolista in questa prima parte di Serie A sono da vero e proprio diesel. Partenze generalmente a ritmi più bassi, per poi crescere con la prestazione nel corso della partita. Come dimostra anche un dato in particolare.

DIESEL – Sono 29 i gol segnati dall’Inter in dodici partite di Serie A disputate fin qui. Una media altissima, che ha permesso – insieme a una difesa rocciosa – di conquistare la vetta della classifica con 31 punti conquistati su 36. Quelle della squadra di Simone Inzaghi sono delle vere e proprie prestazioni da diesel: dei 29 centri segnati, soltanto 11 sono arrivati nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Un dato – quello di FootData – che sottolinea come l’Inter sia in grado di gestire la partita a suo piacimento e di trovare spesso l’assalto decisivo nel secondo tempo. Nelle 12 partite di campionato disputate, ben 18 sono i gol segnati nella ripresa (7 in più di quelli della prima frazione di gioco). Una statistica che, unita al fatto che quella nerazzurra è l’unica squadra a non aver mai preso gol negli ultimi 15 minuti, dimostra la capacità di crescere all’interno di ogni partita.