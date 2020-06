Muslera: “Non so cosa stia vivendo Godin all’Inter, deve giocare! Cavani…”

Condividi questo articolo

Muslera ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Tirando Paredes”. Il portiere del Galatasaray, compagno di Nazionale con l’Uruguay di Godin, ha risposto a una domanda sulla situazione del difensore all’Inter. Poi un commento su Cavani, che lascerà il PSG a parametro zero

COMPAGNI CON L’URUGUAY – Di seguito le parole di Fernando Muslera: «Non conosco molto il momento che sta vivendo all’Inter, però è chiaro che preoccupa. Perché Diego Godin è un baluardo della Nazionale e deve giocare. Senza dubbi questa situazione si risolverà a breve. Per quanto riguarda Edinson Cavani, non ho parlato con lui. Di queste cose non parliamo molto, però in qualsiasi momento troverà una grande squadra per continuare a dimostrare quello che vale».

Fonte: tirandoparedes.com.uy