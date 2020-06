Inter-Sassuolo, pochi dubbi per Conte. Chance Borja Valero? – Sky

Inter-Sassuolo si avvicina e Antonio Conte è pronto a varare la formazione che scenderà in campo per la sfida di San Siro in programma domani sera. Borja Valero si candida per una maglia da titolare. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime notizie

POCHI DUBBI – Inter-Sassuolo si avvicina. Antonio Conte, al lavoro ad Appiano Gentile, prepara la sfida ai neroverdi. La formazione che scenderà in campo per la sfida di domani non dovrebbe differire molto da quella scesa in campo contro la Sampdoria. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti: «Gli allenatori adeguano gli orari degli allenamenti a quelli delle partite. L’Inter infatti si allenerà alle 19:30. Da quell’allenamento avremo più certezze sulla possibile formazione di domani. Ma è possibile che Conte possa confermare la stessa formazione vista contro la Sampdoria. Gli unici due cambi potrebbero riguardare il centrocampo e gli esterni: Moses al posto di Candreva e Borja Valero al posto di Gagliardini. Eriksen può giocare molto spesso, va sempre testata la condizione atletica. Al momento sta bene, giocherà anche domani. Ha capito cosa vuole Conte da lui, sta crescendo anche tatticamente. Conte si augura, viste le assenze di Vecino e Sensi, che il danese possa essere protagonista anche con il Sassuolo».