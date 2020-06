Brozovic, l’Inter aspetta il faro del centrocampo. Eriksen punto fermo

L’Inter è in attesa del recupero di Marcelo Brozovic, fermato negli scorsi giorni da un infortunio al polpaccio della gamba sinistra. Il centrocampista croato è il metronomo del centrocampo nerazzurro, l’uomo da cui passano tutti i palloni. Intanto, i nerazzurri, si godono Christian Eriksen, sempre più punto fermo della formazione di Antonio Conte

FARO – Marcelo Brozovic è, probabilmente, l’elemento più importante presente nella rosa di Antonio Conte. Il centrocampista croato, infatti, è il metronomo del centrocampo nerazzurro: fa da raccordo tra difesa e centrocampo e gestisce il possesso palla dei nerazzurri. Ad un palleggio ragionato abina doti altetiche notevoli, che gli permettono un agevole recupero del pallone per poi far ripartire velocemente l’azione offensiva. È l’unico centrocampista con queste caratteristiche presente nella rosa di Antonio Conte, e si è dimostrato spesso fondamentale con gol e assist. L’Inter attende il ritorno del suo faro del centrocampo e nel frattempo si gode un ritrovato Christian Eriksen, sempre più punto fermo della rosa dei nerazzurri.

PUNTO FERMO – In attesa del ritorno di Brozovic, infatti, il baricentro del gioco dell’Inter si è spostato di una ventina di metri più avanti. A gestire i palloni, infatti, ci pensa Christian Eriksen. Il danese, muovendosi fra le linee, detta perfettamente i tempi di gioco ed innesca con efficacia gli attaccanti. Senza Brozovic i compagni di squadra sono più portati a verticalizzare per trovare subito il danese sulla trequarti avversaria. L’Inter, infatti, in queste ultime partite, è apparsa più pericolosa e continua nel gioco offensivo. Ma le speranze scudetto della squadra di Antonio Conte passano dalla convivenza di Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Entrambi sono fondamentali per l’equilibrio della squadra. Conte ne è consapevole e la convivenza tra due “trattatori” di palla di questa qualità è possibile.