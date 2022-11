Mulattieri non premiato per Frosinone-Perugia dal suo momento di forma

Nonostante il buon periodo di forma con due gol nelle ultime tre partite giocate, Samuele Mulattieri non è premiato dal tecnico in occasione di Frosinone-Perugia. L’attaccante dell’Inter partirà infatti soltanto dalla panchina.

