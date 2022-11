Inter, solo due prestiti (dalla panchina) su tre impegnati in Serie B

Si sono da poco concluse le gare delle 14 di Serie B. Dei tre giocatori dell’Inter in prestito nelle squadre oggi impegnate, soltanto due sono scesi in campo. Entrambi dalla panchina.

DUE SU TRE – Solo due dei tre prestiti dell’Inter impegnati nelle gare di Serie B delle ore 14 sono scesi in campo. Si tratta di Marco Pompetti in Südtirol-Cagliari ed Eddie Salcedo in Benevento-Bari, entrambe gare terminate in pareggio (rispettivamente 2-2 e 1-1). I due giocatori sono entrati dalla panchina, mentre non ha avuto minuti Franco Carboni, rimasto a guardare tutta la gara del Cagliari dalla panchina.