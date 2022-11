Gosens, tre partite per decidere (o quasi) il suo futuro: i possibili scenari

Robin Gosens continua ad avere un minutaggio scarso nell’Inter di Inzaghi. Le prossime tre partite potrebbero definire il suo futuro. Addio a gennaio?

ADDIO? – Robin Gosens continua a trovare poco spazio nell’Inter di Inzaghi. L’esplosione definitiva di Dimarco ha, di fatto, limitato molto lo spazio per il tedesco che, complici anche alcuni problemi fisici, dal suo arrivo dall’Atalanta a gennaio non è mai riuscito veramente ad imporsi. Alla sosta per il mondiale mancano tre partite che potrebbero dire molto sul futuro del laterale tedesco, su cui si è riacceso l’interesse da parte di alcuni club europei (vedi articolo). Ecco i possibili scenari.

SCENARI – Se lo stato delle cose non dovesse cambiare è facile immaginare che il calciatore possa chiedere di lasciare l’Inter. La titolarità contro il Bayern Monaco, arrivata dopo diverse settimane in cui, il tedesco, è sceso in campo solo per qualche spezzone, di certo non è sufficiente per un calciatore che si sente ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli. Se dovesse arrivare qualche offerta allettante è chiaro che sia l’Inter che il calciatore prenderanno in considerazione la cosa. A meno, certo, di ribaltoni nelle prossime tre sfide di campionato: contro la Juventus, anche complice lo stop di Bastoni, il tedesco potrebbe trovare minuti importanti in campo. E chissà che il suo futuro all’Inter possa essere riscritto proprio con una grande prestazione contro i rivali di sempre.