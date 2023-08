Mourinho: «Lukaku alla Roma? Fatico a parlarne, è un giocatore Chelsea!»

Mourinho, intervistato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, si pronuncia su uno dei temi più caldi delle ultime ore: leventuale arrivo nella capitale dell’ex Inter Romelu Lukaku.

PROPOSTE – José Mourinho non si lascia scappare troppo sull’eventuale colpo di mercato della Roma. Ma non chiude del tutto alla possibilità di vedere Romelu Lukaku vestire la maglia giallorossa. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della nuova sfida di campionato, il tecnico della Roma ha risposto così alle domande sull’ex attaccante dell’Inter: «Lukaku può arrivare alla Roma? Neanche Sardar Azmoun è ancora un nostro giocatore. È a Roma, non so se ha finito, se ha firmato o non firmato, quindi non lo vedo ancora come un giocatore della Roma. Fatico a parlare di Azmoun, immagina a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea. Quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun, non come il mio attaccante ma come uno dei miei attaccanti. Quando il direttore mi ha proposto Azmoun mi ha detto che ne arriverà un altro, se sarà così sarò felice. Se l’altro sarà un attaccante di qualità, con Belotti, Azmoun e questo terzo attaccante abbiamo buone opzioni. Ma sono tranquillo e aspetto. La partita di domani è più importante del mercato, penso a domani e abbiamo lavorato per questo. Tiago Pinto non mi ha promesso nessuno. Mi ha detto che società e direttore lavoreranno forte in questa settimana per dare alla squadra la possibilità di avere un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Gli ho detto di lavorare tranquillo, io lo farò con la squadra e con i giocatori che sono disponibili».