Mourinho: «L’Inter gioca ad occhi chiusi, Inzaghi è facilitato»

L’Inter ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura in Serie A. I nerazzurri hanno vinto 4-0 a Genoa nonostante in panchina ci fosse un nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Di questo ha parlato in conferenza Jose Mourinho in vista del ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor.

SITUAZIONI DIVERSE – L’Inter come detto ha sfornato un’ottima prestazione contro il Genoa all’esordio. La differenza tra Antonio Conte e Simone Inzaghi non si è praticamente vista con i nerazzurri che hanno giocato un’ottima partita anche dal punto di vista del gioco. Secondo Mourinho, allenatore della Roma, la situazione di Inzaghi a Milano è diversa rispetto alla sua a Roma.Ecco le sue osservazioni nella conferenza stampa pre-Trabzonspor, ritorno dei playoff di Conference League. «All‘Inter è diverso rispetto a me a Roma perché Inzaghi ha una squadra che gioca ad occhi chiusi. Per me e Vincenzo Italiano (allenatore della Fiorentina, ndr) è diverso perché siamo nuovi e dobbiamo lavorare tanto per migliorare con una squadra nuova».