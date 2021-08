Lautaro Martinez ci sarà a Verona? Oggi e domani decisivi – Sky

L’Inter venerdì contro il Verona giocherà la sua seconda giornata di campionato. Dopo il 4-0 al Genoa all’esordio a San Siro la trasferta del Bentegodi non è semplice con il Verona che non va sottovalutato. L’incognita è anche legata a Lautaro Martinez e la sua presenza.

GIORNI DECISIVI – L’Inter contro il Verona vuole il bottino pieno. Oggi e domani saranno gli ultimi giorni di allenamento prima dell’impegno contro i gialloblù con Simone Inzaghi che deve sciogliere un solo dubbio di formazione. La presenza di Lautaro Martinez infatti resta ancora un’incognita con l’argentino che sta provando a recuperare in extremis. Ecco le ultime da Andrea Pavanti, inviato di ‘Sky Sport 24’ ad Appiano Gentile. «Per Lautaro Martinez la conferma contro il Verona arriverà tra oggi e domani. Già oggi se si allenerà a regime pieno con la squadra sarà della partita altrimenti si valuterà. Sarebbe una coppia inedita con Dzeko visto che non hanno mai giocato insieme. Quindi in caso ci sarebbe solo un cambio nella formazione iniziale, con Lautaro al posto di Sensi. Quello che è emerso è che l’Inter è una squadra che va avanti con le idee di Conte ma Inzaghi ha le sue idee da mettere dentro. I nuovi si sono inseriti benissimo e bisogna aspettare nuove prove per avere conferme. La gara contro il Verona già sarà un test importante e vedere anche Lautaro Martinez al fianco di Dzeko, che sulla carta dovrebbe essere la coppia titolare, è una delle cose da scoprire».

FONTE – Sky