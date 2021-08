Correa-Inter, a Milano in serata. Le condizioni per riscatto e bonus – SM

Correa nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Secondo “Sport Mediaset”, l’argentino sarà a Milano in serata per completare il suo passaggio in nerazzurro (vedi articolo).

ACCORDO TOTALE – Joaquin Correa arriva all’Inter in prestito oneroso a 5 milioni di euro con riscatto a 25 milioni più 1 di bonus. Claudio Lotito è stato finalmente convinto dal pressing di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’argentino firmerà un contratto di 4 anni a 3.5 milioni di euro a stagione. L’accordo con il giocatore c’era da tempo, l’intesa con la Lazio è stata invece raggiunta nella giornata di ieri. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, il riscatto scatterà alla prima presenza del girone di ritorno, mentre il milione di bonus è legato alla qualificazione dei nerazzurri per la prossima Champions League. Si stanno limando gli ultimi dettagli e il giocatore sarà a Milano già in serata, per poi sostenere le visite mediche di rito domani.