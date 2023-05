Mourinho: «Inter con noi Lukaku e Correa, oggi gli altri 2! Realtà…»

Mourinho ritorna sulla differenza di rosa tra Roma e Inter. Il tecnico, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, parla delle scelte di Inzaghi

ROSE DIVERSE − José Mourinho ritorna sulla profondità della rosa nerazzurra per evidenziare il distacco della Roma dall’Inter: «L’Inter ha giocato con Lukaku e Correa contro di noi e sicuramente oggi giocano Dzeko con Lautaro Martinez. Io questo non lo posso fare, devi avere la stagione perfetta per non avere squalifiche o infortuni. Gosens era infortunato e ha giocato Dimarco da quinto, poi ha giocato Darmian che ha finito da quinto con de Vrij centrale difensivo. Io avevo Missori, Faticanti, Cherubini e non so chi altro. Non è una critica, è la realtà».