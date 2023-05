ESCLUSIVA IN – Mandorlini: «Inter, i derby non si giocano ma si vincono! Schiererei Dzeko»

Poche ore al derby Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. In vista dell’attesissima stracittadina la redazione di Inter-News.it ha intervistato Andrea Mandorlini, in nerazzurro dal 1984 al 1991 e ora allenatore del Mantova, per un pensiero sulla partita.

Mandorlini, quali sono le sue sensazioni a poche ore dal derby?

Positive. Siamo in un momento buono, ma lo dico a bassa voce per scaramanzia. La squadra sta bene, è arrivata alle ultime gare in modo brillante e vedo grande entusiasmo condiviso da tutti: anche chi gioca meno. Credo ci sia la volontà di tutti, poi in partita può succedere di tutto e nei derby i favoriti non esistono.

Su cosa Inzaghi deve insistere per stasera?

Bisogna giocare la gara, l’Inter deve giocare come sa e con le sue conoscenze. Ci sono stati tanti cambi di formazione, facendo girare gli attaccanti che hanno fatto tutti bene. Ha trovato la solidità difensiva che in stagione non c’è sempre stata, visto che abbiamo preso tanti gol: sono questi i punti da fortificare, poi le qualità sono tantissime.

Chi schiererebbe in attacco?

Io sono un amante di Dzeko, non farei mai a meno di uno come lui. È un giocatore che, al di là delle qualità, fa giocare bene la squadra. Lukaku è più punta centrale e più forte fisicamente, però credo che ci sarà intercambiabilità. Penso sia il bello di avere due campioni del genere.

A centrocampo, dando per sicuro Barella, sono in tre per due maglie: Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Mkhitaryan credo sia uno dei giocatori più in forma dell’ultimo mese, però ci sono quattro centrocampisti forti. Purtroppo uno deve partire fuori, però Mkhitaryan nell’ultima parte di stagione si è visto molto bene. Sono delle scelte che Inzaghi deve fare: non è facile, però quello che conta è la squadra e il risultato sulle due gare. Chi giocherà farà al meglio, poi la partita è lunga e i cambi possono modificarla anche in corso.

Mandorlini, dei vari derby che ha giocato in carriera quale ricorda con più affetto?

Nei sette anni all’Inter forse il primo, anche se perdemmo con un gol di Hateley che staccò di testa sopra Collovati: per me, interista da bambino, giocare il derby era un sogno. Poi sicuramente quello che abbiamo vinto con gol di Minaudo alla fine: presi io il palo e segnò lui. Ci sono tanti ricordi da questa stracittadina.

Secondo lei il pensiero della rivincita del 2003 conterà qualcosa o è solo questione da tifosi?

Qualche piccola rivincita c’è sempre. Poi i derby non si giocano: si vincono. Chiaro che qualcosa c’è, però è troppo importante non disperdere energie e pensare a quella che sarà la gara, con le difficoltà che si troveranno e le qualità da mettere in campo. Non parlerei di rivicinte, conta solo vincere e l’Inter ha dei valori.

Si aspetta Rafael Leao in campo stasera?

Magari ci stupisce tutti, recupera e gioca. Chiaro che lui è tanto per il Milan, ma se non dovesse giocare chi lo sostituirebbe darebbe oltre il 100%.

Si ringrazia Andrea Mandorlini per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Riccardo Spignesi) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.