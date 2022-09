Morace: «Handanovic o Onana? Stabilita gerarchia! Ruolo molto delicato»

L’ex calciatrice Morace, ospite del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, si è espressa sul dualismo in casa Inter tra Handanovic e Onana. La sua analisi si concentra sulla gerarchia iniziale.

ALTERNANZA − Le parole di Carolina Morace sul duello portieri in casa Inter: «Il dualismo tra Samir Handanovic e André Onana fa bene all’Inter? Sicuramente quello del portiere è il ruolo più delicato, abbiamo visto lo scorso anno l’alternanza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas al PSG. Paradossalmente contro il Torino Handanovic è stato il migliore in campo, però se è stata stabilita all’inizio una gerarchia allora non penso che ci siano problemi».