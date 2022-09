Marchisio: «Handanovic secondo? Non accetterebbe. Inzaghi scelga!»

Marchisio, dagli studi della trasmissione La Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato di Handanovic e del dualismo con Onana. Tocca ora a Inzaghi decidere definitivamente chi sarà il portiere dell’Inter, a partire da domani contro il Viktoria Plzen in Champions League.



DECISIONE − Claudio Marchisio si esprime sul dualismo fra i pali in casa nerazzurra: «Alternanza all’Inter tra Samir Handanovic e André Onana? Tra i due Handanovic non so se accetterebbe di fare il secondo. Lui ha una grande leadership e inoltre contro il Torino ha risposto molto bene dopo l’esclusione in Champions League. Ma nelle prossime partite Simone Inzaghi ovviamente dovrà prendere le sue scelte».