Ravanelli: «Inter, per 70′ niente calcio! Ma iniezione di fiducia»

La prestazione dell’Inter col Torino non è apparsa certo convincente, nonostante l’1-0 firmato Brozovic all’89’. Ravanelli, nel corso della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, trova aspetti positivi e negativi.

BENE ALLA FINE – Fabrizio Ravanelli parla del valore della vittoria sul Torino: «Dà un’energia diversa perché ha dato grande forza credo all’Inter soprattutto per gli ultimi dieci-quindici minuti. Per settanta minuti non ha giocato a calcio: solo lanci lunghi. Bisogna vedere quante volte Milan Skriniar passa al portiere, che lancia settanta metri e Skriniar va per ottanta metri a riprendere la spizzata di Edin Dzeko. Non ho mai visto giocare l’Inter male come al primo tempo, quando è tornata a giocare con filosofia di gioco ha ribaltato la partita con gran determinazione. Credo che questa sia un’iniezione di fiducia per tutta l’Inter, che ha fatto capire come la vittoria si ottenga attraverso il gioco».