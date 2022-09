Borghi: «Handanovic ha dato dimostrazione all’Inter! Reattivo più volte»

Dalle pagelle di Inter-Torino emerge, inevitabilmente, il nome di Handanovic e per una volta finalmente in positivo (vedi articolo). Borghi, che ha commentato la partita per DAZN, su Sunday Night Square dà un giudizio sulla prova del rientrante portiere sloveno.

ERA ORA! – Stefano Borghi trova un aggettivo per Samir Handanovic dopo Inter-Torino: «Reattivo. È stato determinante per l’Inter, ha reagito all’esclusione in Champions League anche se Simone Inzaghi ha parlato di normale turnazione per un ruolo che di solito non ce l’ha. Forse la parata più importante l’ha fatta su Nemanja Radonjic nel finale, ne ha fatte sette. Reattivo in questo senso Handanovic: ha reagito alle critiche, alla panchina e ai tiri dell’avversario. Direi che ha dato una dimostrazione».