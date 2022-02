Montolivo: «Inter e Napoli hanno lo stesso punto forte. Sarà sfida col Milan»

Montolivo mantiene Inter, Milan e Napoli come le tre squadre che lotteranno per il titolo in Serie A. L’ex centrocampista, nel prepartita DAZN della sfida dell’Olimpico, indica le caratteristiche principali.

LE BIG – Questa l’analisi di Riccardo Montolivo sulla corsa per il titolo: «Il Napoli ha fatto della solidità difensiva sicuramente il punto forte della propria stagione, però anche l’Inter. La differenza mi sembra sia soltanto due gol. Diciamo che da questo punto di vista sono le due pretendenti principali assieme al Milan: sarà una sfida. Sono due squadre complete, con attaccanti importanti: sarà bello fino alla fine capire chi avrà la meglio».