Correa, arriva la settimana del rientro: l’indicazione fra Milan e Salernitana – IN

Correa è fuori dallo scorso 19 gennaio, ma la settimana che sta per cominciare lo rivedrà a disposizione e, forse, pure in campo. Ecco la tabella per il suo recupero, come raccolto da Inter-News.it, in vista di Milan e Salernitana.

VICINO AL RIENTRO – Per Joaquin Correa il rientro è vicino. C’era chi pensava potesse farlo già venerdì col Genoa, ma l’argentino non è partito per la Liguria (e sarebbe servito…). L’argentino è fuori dal 19 gennaio, per un contrasto di gioco con Simone Romagnoli che gli ha procurato una distrazione ai flessori. Un infortunio particolare, soprattutto per la dinamica, ma sentito subito visto che ha pianto in campo sul momento. Correa, come raccolto dalla nostra redazione, da ieri si allena in gruppo e in questi giorni si valuteranno le sue condizioni. Più che per martedì col Milan il rientro in gruppo è per venerdì con la Salernitana, ma l’Inter è ormai vicina a riavere Correa arruolabile.