Il Liverpool vince la Carabao Cup al 22° rigore! Chelsea e Lukaku KO

La finale di Carabao Cup va al Liverpool. Dopo lo 0-0 al 90′ e 120′ il Chelsea cade al termine di una lunghissima serie di rigori col punteggio di 10-11. Per Lukaku un gol annullato, poi va a segno nella serie finale dagli undici metri.

DAL DISCHETTO – Dopo dieci anni il Liverpool torna a vincere la Carabao Cup. Battuto il Chelsea 10-11 nella finale di Wembley, ottenendo il suo primo trofeo a nove giorni dal ritorno con l’Inter in Champions League. Nei centoventi minuti di gioco sono soprattutto i gol annullati a fare la differenza. Uno per parte nei tempi regolamentari, due per il Chelsea nei supplementari. Il primo oltre il 90′ è a Romelu Lukaku, un sinistro secco sul primo palo ma in leggero fuorigioco al momento del lancio. L’ex attaccante dell’Inter è entrato al 74′ al posto di Mason Mount, dopo la nuova panchina per scelta tecnica. Lukaku nel secondo supplementare fa assist per Kai Havertz, ma è fuorigioco stavolta del tedesco. Ai rigori però segna e stavolta è buono, spiazzando Caoimhin Kelleher nel quarto tiro complessivo. Il Liverpool le sue cinque conclusioni dal dischetto le trasforma tutte, il Chelsea pure e in grande stile. Si va a oltranza: segnano Diogo Jota (al rientro dall’infortunio contro l’Inter) e Antonio Rudiger, fanno altrettanto Divock Origi e N’Golo Kanté. Andrew Robertson fa otto su otto, Timo Werner col brivido (Kelleher sfiora) replica. Trasformano anche Harvey Elliott e Thiago Silva, Ibrahima Konaté (nonostante il tocco di Kepa Arrizabalaga) e Trevoh Chalobah. Tocca ai portieri: Kelleher spiazza Kepa, che poi manda altissimo. Il portiere spagnolo era entrato proprio al 120′ per i rigori, ma dà la Carabao Cup al Liverpool.