Montolivo: «L’Inter arriva meglio del Milan in Supercoppa. Lo Scudetto…»

Riccardo Montolivo, ospite su Dazn, ritiene l’Inter messa meglio del Milan dopo i risultati di campionato. L’ex giocatore ha detto la sua poi sulla lotta Scudetto

GAP − Le parole di Montolivo sulla classifica e non solo: «Gap incolmabile dal Napoli? Dieci punti sono tanti e non vedo nelle tre rivali una squadra capace di fare un filotto tale da raggiungere il Napoli nel caso in cui dovesse perdere dei punti. Per questo dico che il Napoli è favoritissimo, Inter, Milan e Juventus hanno dei problemi. È mancato tantissimo Lukaku, che ha disputato partite scadenti a causa degli infortuni. L’Inter arriva meglio del Milan in Supercoppa. I punti persi in casa con la Roma pesano, l’approccio a Lecce è stato negativo».