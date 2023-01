Gagliardini: «Scudetto? Manca tutto girone di ritorno, si può recuperare»

Gagliardini crede ancora allo Scudetto anche se l’Inter dista dal Napoli 10 lunghezze. Il centrocampista ha giocato nuovamente titolare dopo la gara col Parma

CI CREDIAMO − Gagliardini, intercettato da Rai Sport, crede ancora allo Scudetto nonostante il gap di 10 punti tra Inter e Napoli: «Napoli non troppo lontano, manca tutto il girone di ritorno. Non dipende solo da noi, ma possiamo recuperare. Cosa manca per la continuità? Il Napoli ha fatto un girone di andata incredibile, noi abbiamo fatto qualche passo falso e potevamo fare forse meglio ma ora pensiamo alla Supercoppa».