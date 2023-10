Mkhitaryan ringrazia Giroud: «Per l’umanità, c’è solo una squadra!»

Mkhitaryan si fa sentire fortemente anche fuori dal rettangolo verde, col suo appello verso gli accadimenti in atto del Nagorno-Karabakh. Il rivale al Milan Giroud è con lui

NON C’È RIVALITÀ − Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, non dimentica la sua Armenia. Giorno dopo giorno, non fa mancare la sua vicinanza nei confronti della sua popolazione, in merito ai brutti accadimenti in atto nella regione del Nagorno-Karabakh. Ovvero del territorio a metà tra Armenia e Azerbaigian, costantemente in balia di disagi e disordini sociali e militari dagli anni ’90. L’appello dell’armeno è stato condiviso anche da Olivier Giroud, suo avversario al Milan. Su Twitter, l’interista lo ha ringraziato: «C’è una sola squadra nel calcio quando si tratta di umanità».