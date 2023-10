Orsolini quasi come Lautaro Martinez! Il Bologna batte l’Empoli

Il Bologna vince 3-0 contro l’Empoli nella gara delle 12.30. Protagonista Orsolini. L’esterno ha fatto tripletta, quasi come Lautaro Martinez

RITORNO AL SUCCESSO − Al Dall’Ara va in scena Bologna-Empoli. I felsinei sono reduci da tre pareggi di fila per 0-0 contro Monza, Napoli e Verona. Quanto ai toscani, nel turno infrasettimanale hanno finalmente riassaporato il sapore della vittoria battendo la Salernitana per 1-0. Match intenso e di grande ritmo. Il primo squillo arriva al minuto 19′ con Ndoye, che lanciato da Zirkzee, si fa ipnotizzare a pochi metri dalla porta da Berisha. Un minuto più tardi, la sblocca Orsolini: grande giocata dell’esterno della Nazionale che prima supera in palleggio Cacace, per poi tirare al volo e battere Berisha. La reazione della squadra di Andreazzoli non si fa attendere e al 23′ Maleh colpisce il palo da dentro l’area di rigore. Sfortunato. Alla mezz’ora è Baldanzi a impensierire Skorupski, che si distende molto bene respingendo una conclusione dalla distanza del trequartista azzurro. L’Empoli non molla e al 37′ trova anche il pareggio con Caputo, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Nel finale di primo tempo, il Bologna si riaffaccia in avanti, stavolta con Zirkzee. Prodigioso Berisha a chiudere la porta. Nella ripresa, squadre leggermente più stanche. Ma non Orsolini, che al 66′ trova il gol che chiude la partita. Sempre dalla sua mattonella, trafigge sotto le gambe Berisha. Al 92′, Orsolini quasi imita Lautaro Martinez facendo anche tripletta. Il Bologna tra 7 giorni sfiderà l’Inter a San Siro.