Minotti: «Inzaghi sfrutterà il lavoro di Conte! Inter, solo un punto interrogativo»

Minotti è convinto che Inzaghi riuscirà a far cominciare l’Inter sulla falsariga di quanto prodotto e costruito da Conte. L’ex difensore, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, trova solo un piccolo dubbio.

L’INIZIO – Lorenzo Minotti valuta l’Inter a meno di ventiquattro ore dall’esordio col Genoa: «Sono convinto che Simone Inzaghi, come caratteristiche, sfrutterà il lavoro che ha fatto Antonio Conte. Secondo me l’Inter avrà tanti benefici: ha perso due giocatori importanti, ma la rosa è importantissima. L’unico punto interrogativo che vedo è che Edin Dzeko, quando ha giocato con una punta vicina, non si è mai espresso al meglio. Lui gioca meglio con due trequartisti».