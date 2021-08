Romairone: «Coppia Lukaku-Lautaro Martinez unica. Juventus davanti»

La perdita di Lukaku è pesante soprattutto per l’affiatamento che si era creato con il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez. Sarà dura replicare ciò che avevano mostrato, secondo l’ex direttore sportivo del Bari Romairone, che indica anche la Juventus come la favorita per lo scudetto.

LULA – Queste le parole di Giancarlo Romairone, ospite di “Sportitalia Mercato”, sulla coppia gol dell’Inter dello scudetto e sul mercato dei nerazzurri in attacco: «Credo che Marcus Thuram e Joaquin Correa siano due nomi importantissimi, sia per caratteristiche fisiche e tecniche che come completamento del reparto avanzato. La differenza la farà la volontà dell’allenatore e la capacità economica dell’Inter. È chiaro che in questo momento il tifoso interista può sentirsi destabilizzato. La perdita di Romelu Lukaku è importante, non solo per lui ma anche per la coppia che era andato a comporre con Lautaro Martinez. Era l’insieme che aveva dato una grande forza alla squadra. Lukaku è stato sostituito molto bene e l’Inter completerà l’attacco. Ma quello che avevano creato in questi anni era qualcosa di unico, forse irripetibile».

BIANCONERI FAVORITI – Romairone ha poi concluso con un breve pensiero sulla griglia del prossimo campionato, che vede la Juventus davanti ai nerazzurri di Simone Inzaghi: «Inter e Juventus sono vicine. La Juventus ora ha una spinta emotiva importante con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ma se andiamo a leggere l’undici titolare e la rosa dell’Inter, rimane una squadra molto forte. Prime tre classificate? Dico Juventus, Inter e Napoli».