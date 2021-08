Monelli: «Inzaghi deve trovare la quadra all’Inter. Dzeko diverso da Lukaku»

Monelli, ex attaccante fra le altre di Fiorentina e Lazio, ha parlato dell’Inter nel corso di “Calciomercato – L’Originale”. Per lui toccherà a Inzaghi rendere i nerazzurri competitivi, anche per il cambio fra Lukaku e Dzeko.

SQUADRA NUOVA – Oggi l’Inter debutterà in Serie A contro il Genoa. L’ex giocatore Paolo Monelli valuta le novità dei campioni in carica: «Dev’essere bravo Simone Inzaghi a trovare la quadra. Edin Dzeko è un giocatore totalmente diverso da Romelu Lukaku, che prendeva palla e la copriva smistandola a destra e a sinistra. Dzeko ha bisogno di un po’ di spazio, ma credo che possa giocare assieme a Lautaro Martinez».