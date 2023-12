Milito: «Napoli-Inter vittoria netta. Consapevolezza di essere forti»

Nel post partita di Napoli-Inter, l’ex attaccante nerazzurro Diego Milito ha commentato la vittoria dell’Inter in casa dei campioni d’Italia, con particolare attenzione alla classifica, in diretta su DAZN.

CONSAPEVOLEZZA – Analizzando la netta vittoria dell’Inter contro il Napoli, Diego Milito ha aggiunto: «Mancano tante giornate alla fine ma è stata una vittoria pesantissima, anche in virtù della vittoria della Juventus contro il Monza. La fine del campionato è lontana, ma l’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte questa sera. Il rigore su Osimhen per me non c’era assolutamente, lo dico da attaccante. Inzaghi sa perfettamente di avere un’ottima squadra. Lo vedo cauto, da leader fa benissimo a mantenere i piedi per terra. Sommer migliore in campo, è stato strepitoso questa sera. Sta facendo molto meglio di Onana, portiere esperto e professionista esemplare. Dopo la finale di Champions League l’Inter ha avuto la consapevolezza di poter lottare ancora a quei livelli».