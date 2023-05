Milan-Inter, le pagelle: Dzeko e Mkhitaryan da 8. Due 6 – TS

Milan-Inter regala a Inzaghi la gloria per la vittoria della prima semifinale di Champions League e un’ottima prestazione della squadra, in particolare di Dzeko e Mkhitaryan. Di seguito le votazioni sui nerazzurri di Tuttosport.

PAGELLE – L’Inter ha regalato ai propri tifosi un semifinale d’andata di Champions League magnifica. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Milan per 2-0 con un’ottima prestazione collettiva. L’edizione odierna di Tuttosport giudica positivamente la gara dei nerazzurri, premiandoli a pieni voti. A partire dai due marcatori, Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan, che si guadagnano un 8 pieno nella pagelle di Milan-Inter. Entrambi micidiali sotto porta e lucidi e precisi per l’intera partita giocata. Dopo di loro ci sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con un bel 7.5: il primo combatte sempre e avvia l’azione del raddoppio dell’Inter, il secondo si esalta, come al solito, fischiato dagli ex tifosi e serve Dzeko sull’1-0. Per non parlare, poi, del terzo gol sfiorato colpendo il palo. Per la prestazione in Milan-Inter di Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Lautaro Martinez va bene il 7. Un punto in meno, invece, per Matteo Darmian e Romelu Lukaku (6.5). Quest’ultimo subentra nel secondo tempo, giocando per poco tempo, ma appare subito pimpante. Gli unici due 6 in pagella vanno a André Onana che, oltre alla facile parata su Messias, non risulta particolarmente impegnato, e a Denzel Dumfries. Il centrocampista olandese è costretto a chiudersi sulla difensiva, applicandosi come meglio può. A Inzaghi, artefice della strategia e delle scelte preparate per Milan-Inter, va un 8 insieme a tanti applausi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino