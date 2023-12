Barzaghi: «Inter-Bologna, sfida fra bravi allenatori! Squadre in forma»

Questa sera andrà in scena Inter-Bologna. Una sfida, quella di San Siro, che vede opporsi due delle squadre più in forma in questo momento della stagione. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, ha parlato a proposito del match

SFIDA – Queste le considerazioni di Barzaghi: «Inter-Bologna, una partita che è una sfida fra le due squadre più in forma del momento in Serie A. L’Inter è prima, il Bologna è quarto con un super Thiago Motta. Una squadra in grado di battere chiunque. La particolarità di questa sfida è che si va ad inserire in una settimana in cui la squadra di Inzaghi ha affrontato la Lazio ed i rossoblù la Roma. Sono due squadre che stanno bene e sognano i rispettivi traguardi. Entrambe sono allenate da due bravissimi manager come sono Inzaghi e Thiago Motta. Se il primo lo conoscevamo per i trofei vinti, il secondo sta mantenendo le aspettative».