Tudor: «In una cosa l’Inter è la più forte al mondo! Quasi 2-0»

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Lazio, sfida pareggiata 1-1. Il tecnico ha commentato il match di San Siro.

CONFERENZA TUDOR − Igor Tudor in conferenza stampa al termine di Inter-Lazio.

Tudor che ne pensa della partita?

Manca poco alla fine e poi ci hai questo contropiede per chiuderla, ma complimenti ai ragazzi. Non è facile giocare qui contro una squadra che fa tra i tre migliori calci d’Europa.

Rovella, che pensa?

Non mi concentro sui commenti individuali. Non è nemmeno corretto, sono tutti calciatori per il mio calcio. Questi ragazzi vanno elogiati e complimentati. Rovella ha fatto bene, non era facile. Contro l’Inter qua devi pedalare e avere la lucidità per giocare la palla. Lui ce l’ha e può crescere.

Il derby a Roma è importante: Tudor, ha capito cos’è veramente?

La rivalità è bella, mi piace. Ma ci sono 38 giornate per tre punti e un punto, la vedo così. Dal punto di vista mentale è bello il derby, per il peso, conta un po’ di più. L’accetto questa cosa. Non aggiungo niente.

Complimenti Tudor, partita quasi vinta. Lei ieri ha parlato di distanze col calcio di Sarri. Oggi ho visto in campo una squadra ordinata.

L’abbiamo preparata in questo modo, perché se vai con l’Inter ti arriva in porta in 5”. In quella roba là sono i più forti al mondo, i ragazzi l’hanno interpretata bene.

Sostituzione di Gila?

Non riusciva, con Luis Alberto e Cataldi volevamo tenere un po’ la palla, ma non ci siamo riusciti. Naturale che con l’Inter è più difficile.