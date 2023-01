Milan, confronto tra Pioli e la dirigenza! Nessun ritiro prima dell’Inter

Il pomeriggio di Stefano Pioli non è stato dei migliori da quando è allenatore del Milan. Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, il tecnico avrebbe avuto un confronto con la dirigenza rossonera dopo la sconfitta con il Sassuolo.

DECISIONI – Il Milan inizierà la settimana del derby contro l’Inter nel peggiore dei modi. I rossoneri hanno perso con il Sassuolo a San Siro con il risultato di 5-2 e ora rischiano di scendere al sesto posto, aspettando la sfida tra Napoli e Roma. Stefano Pioli, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, avrebbe avuto un confronto con la dirigenza dopo un’ora e mezza dalla fine della partita. L’allenatore non è in dubbio per le prossime occasioni, il programma del Milan inoltre non cambierà. In vista del match con l’Inter la squadra di Pioli non andrà in ritiro, domani ci sarà giorno di riposo poi martedì ci sarà la ripresa con il pranzo di squadra obbligatorio prima dell’allenamento.