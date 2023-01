Marchegiani: «C’è Inter con o senza Dzeko. Lautaro Martinez molto forte»

Luca Marchegiani ha parlato della vittoria dell’Inter sulla Cremonese in diretta dagli studi di Sky Sport. L’opinionista ha elogiato in particolare un giocatore, Edin Dzeko.

DECISIVO – L’Inter ha superato la trasferta di Cremona e guadagnato il secondo posto momentaneo. Luca Marchegiani ha parlato così dei nerazzurri in diretta dagli studi di Sky Sport: «Lautaro Martinez lo ritengo un centravanti molto forte, ma in questo momento penso che ci sia un’Inter con o senza Edin Dzeko. L’argentino le fa sempre comunque le sue prestazioni, Dzeko permette alla squadra di essere efficace in fase offensiva. Lo sviluppo del gioco dell’Inter dipende dal bosniaco, questa dovrebbe essere la notizia che fa riflettere. La riserva di lusso ad inizio anno sta risultando decisivo».