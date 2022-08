Mattioli: «Inter favorita per lo Scudetto ma non è come il PSG in Francia»

Tra pochi giorni ripartirà il campionato. Inter, a detta di molti opinionisti, parte come favorita per la vittoria finale. Lo pensa anche Mattioli che però tiene aperta la corsa

ROSA IMPORTANTE − Mario Mattioli dice la sua riguardo l’Inter: «Se vedi il roster dei calciatori non ci pensi un attimo a dire che l’Inter è favorita per lo scudetto. Poi sul campo le partite vanno vinte e lì possono succedere anche tante sorprese. Indubbiamente il ritorno di Lukaku pesa e non poco in positivo per la squadra di mister Simone Inzaghi. Ma i nerazzurri non vanno considerati come il Paris Saint Germain in Francia». Le sue parole a Radio Radio.