Tavolieri: «Lukaku? Non al 100%! Sarà difficile vedere una cosa all’Inter»

Lukaku ha fatto ritorno all’Inter a tre anni dalla sua prima volta e dopo una sola stagione al Chelsea. Secondo Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di calcio belga, sarà molto difficile rivedere lo stesso attaccante che ha trionfato in nerazzurro. Di seguito le sue parole a Radio Sportiva.

PROBLEMA – Romelu Lukaku potrà mai tornare sugli stessi livelli della sua prima esperienza all’Inter? Secondo il giornalista ed esperto di calcio belga Sacha Tavolieri è complicato: «Secondo me sarà molto difficile rivedere il Lukaku che tutti stanno aspettando, tutti vogliono vedere lo stesso giocatore che ha fatto vincere l’Inter, ora però parliamo di un Lukaku non al 100% del suo livello e che deve trovare l’approvazione dei tifosi. Non arriva nello stesso modo di tre anni fa. Può essere un problema, però deve trovare la soluzione nel collettivo costruito da Simone Inzaghi».